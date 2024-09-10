Потапов о разводе Вовченко: «Бывает, девочки встречаются не по любви, а из-за денег. Оформляй все на родителей»
Ранее жена форварда «Металлурга» Яна Вовченко записала несколько обращений в соцсетях. Девушка обвинила игрока в изменах, а также заявила о нежелании хоккеиста делать имущество.
– Что нужно сделать хоккеистам, чтобы не попадать в такие истории?
– Надо, чтобы рядом были люди, которые могут указать, ради чего с тобой человек. Есть такие моменты, что не по любви, а из-за денег, бывает, встречаются девочки. Ну, и оформляй все на родителей.
– Это по тебе сильно бьет?
– Это очень сильно бьет. Мне нравятся комментарии, что он подлец, она дура. Мы не знаем, что там было внутри. Знают только два человека, и лезть туда, заниматься нравоучениями...
Этим занимаются только бездельники, люди, которым скучно жить, у которых нет своей личной жизни, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Потапов.
Жена Вовченко подала на развод: «Ты выдавал в рот моим лучшим подругам, пока я пахала по 12 часов и смотрела, чтобы ты не сторчался»
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