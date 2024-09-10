Потапов об игре Кузнецова: «На его месте сказал бы легендарную фразу: «Ваши ожидания – ваши проблемы». В КХЛ перед ним никто не будет разъезжаться»

Алексей Потапов высказался относительно игры Евгения Кузнецова.

Нападающий СКА набрал 1 (1+0) балл за результативность в трех матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Форвард не набрал очки в двух играх подряд.

«Я бы на его месте сказал легендарную фразу: «Ваши ожидания – это ваши проблемы».

Евгению надо перестать стараться быть кем-то, нужно просто начать делать то, что у него хорошо получается – играть стабильно, ничего не выдумывать.

В лиге все умеют играть, никто перед ним разъезжаться не будет.

Тут будет тяжелее – все захотят отобрать у него шайбу или поймать на силовой прием», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов.