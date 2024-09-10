Потапов об игре Кузнецова: «На его месте сказал бы легендарную фразу: «Ваши ожидания – ваши проблемы». В КХЛ перед ним никто не будет разъезжаться»
Алексей Потапов высказался относительно игры Евгения Кузнецова.
Нападающий СКА набрал 1 (1+0) балл за результативность в трех матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Форвард не набрал очки в двух играх подряд.
«Я бы на его месте сказал легендарную фразу: «Ваши ожидания – это ваши проблемы».
Евгению надо перестать стараться быть кем-то, нужно просто начать делать то, что у него хорошо получается – играть стабильно, ничего не выдумывать.
В лиге все умеют играть, никто перед ним разъезжаться не будет.
Тут будет тяжелее – все захотят отобрать у него шайбу или поймать на силовой прием», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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