Бабаев о Кузнецове: «Не будет такого, что Евгений начнет разрывать КХЛ с первого дня. Нагрузки в СКА в межсезонье были очень тяжелые» 

Агент Евгения Кузнецова оценил его первые матчи в СКА.

В 3 играх Фонбет Чемпионата КХЛ на счету форварда одна заброшенная шайба.

«Хорошо, что разбирают каждый его шаг, и критика — это нормально. Евгений к этому привык. Если кто-то думал, что он начнет разрывать лигу с первого дня, то такого не будет.

Посмотрим, что будет через месяц, в СКА будет совершенно другая команда. Не забывайте, какие там были нагрузки в межсезонье, подготовка очень тяжелая. Поэтому команда пока не в лучшей физической форме, и это сказывается на результате. Плюс Роман Борисович [Ротенберг] смотрит сочетания.

Все команды готовятся по-разному. Кто-то хочет набрать максимальное количество очков вначале, пока все остальные серьезные команды под нагрузкой. Многие тренеры хотят сохранить за собой должность, поэтому они минимально физически нагружают игроков на предсезонке, чтобы получилось выстрелить в начале сезона и набрать очки.

Дальше эти команды обычно не попадают в зону плей-офф. А все серьезные команды будут потихоньку прибавлять. Поэтому результат сильных клубов пока еще рано обсуждать», — сказал Шуми Бабаев .