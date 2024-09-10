Кирилл Сафронов про 1 балл Кузнецова в 3 матчах: «У Евгения много эмоций, участвует в потасовках. Сложно ждать сразу большой результативности»

Кирилл Сафронов поделился мыслями об игре Евгения Кузнецова.

Нападающий СКА набрал 1 (1+0) балл в 3 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

«Я запомнил, что у Кузнецова очень много эмоций. В тех потасовках, которые случаются, Евгений участвует.

Даже несмотря на свой статус обладателя Кубка Стэнли, Кузнецов хочет себя проявить в новой команде. Не всегда удается большим набором очков, вот, проявляет себя эмоционально.

Думаю, что прошло всего три игры. Сложно ждать сразу большой результативности. Все понимают, какого уровня этот игрок.

Нужно ему дать немножко времени», – сказал бывший хоккеист СКА Кирилл Сафронов.