Де Лео получит 400 тысяч долларов и до 50% бонусов от «Барыса» за следующий сезон (Михаил Зислис)

Чейс Де Лео заработает 400 000 долларов и бонусы от «Барыса» за следующий сезон.

Ранее 28-летний форвард подписал контракт с клубом из Казахстана на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Де Лео получит 400 тысяч долларов (около 36 млн рублей по текущему курсу – Спортс’‘) за сезон-2024/25. В соглашении предусмотрена бонусная часть, размер которой может достигать 200 тысяч долларов.

В прошлом сезоне американский нападающий был капитаном «Сан-Диего» из АХЛ и стал третьим в списке лучших бомбардиров команды, набрав 48 (15+33) очков в 52 матчах регулярного чемпионата.