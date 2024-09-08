Де Лео получит 400 тысяч долларов и до 50% бонусов от «Барыса» за следующий сезон (Михаил Зислис)
Чейс Де Лео заработает 400 000 долларов и бонусы от «Барыса» за следующий сезон.
Ранее 28-летний форвард подписал контракт с клубом из Казахстана на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Де Лео получит 400 тысяч долларов (около 36 млн рублей по текущему курсу – Спортс’‘) за сезон-2024/25. В соглашении предусмотрена бонусная часть, размер которой может достигать 200 тысяч долларов.
В прошлом сезоне американский нападающий был капитаном «Сан-Диего» из АХЛ и стал третьим в списке лучших бомбардиров команды, набрав 48 (15+33) очков в 52 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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