Пачиоретти интересен «Торонто». Форвард может подписать полноценный контракт, а не пробный
Макс Пачиоретти может перейти в «Торонто»
Канадский клуб проявляет интерес к 35-летнему форварду, который является неограниченно свободным агентом, об этом сообщил автор Ник Альберга.
При этом речь скорее идет о полноценном договоре, а не просмотровом.
В прошлом сезоне Макс Пачиоретти выступал за «Вашингтон».
Нападающий набрал 23 (4+19) очка в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф провел 4 игры и сделал одну передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
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