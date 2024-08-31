Пачиоретти интересен «Торонто». Форвард может подписать полноценный контракт, а не пробный

Макс Пачиоретти может перейти в «Торонто»

Канадский клуб проявляет интерес к 35-летнему форварду, который является неограниченно свободным агентом, об этом сообщил автор Ник Альберга.

При этом речь скорее идет о полноценном договоре, а не просмотровом.

В прошлом сезоне Макс Пачиоретти выступал за «Вашингтон ».

Нападающий набрал 23 (4+19) очка в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ . В плей-офф провел 4 игры и сделал одну передачу.