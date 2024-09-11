Панин об игре с Хафизуллиным: «Ездим, песком вместе посыпаем, 75 лет на двоих. Динар опытный, нет такого, что нам нужно сыграться»
Григорий Панин высказался об игре с Динаром Хафизуллиным в «Салавате».
– Как играется с Хафизуллиным?
– Ездим, песком вместе посыпаем, 75 лет [на двоих] (Панину 38, Хафизуллину 35 лет – Спортс’‘). Да нет, классно на самом деле, без шуток. Динар опытный парень, нет такого, что нам нужно сыграться, еще каких-то тонкостей, мелочей. Сразу есть понимание, поэтому приятно играть с таким партнером.
– В плане психологии то, что вы общаетесь, сидите рядом в раздевалке, помогает на льду?
– Мы даже на скамейке рядом садимся. Конечно, помогает. Все всегда из мелочей складывается, – сказал 38-летний защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Салавата»
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