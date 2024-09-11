Чехович о двух сезонах в «Локомотиве»: «Научился очень многому. Раньше смотрел на хоккей только с атакующей стороны, теперь могу написать энциклопедию по игре в обороне»
– В последнем плей-офф вы то попадали в состав, то выпадали из него, команда же боролась за Кубок Гагарина. Насколько сложно было не раскиснуть, а продолжать пытаться помочь всем, чем можешь?
– Вы правы, что это тяжелая ситуация. Но в первую очередь я приходил в «Локомотив» за Кубком Гагарина. Верил в команду, и мы были близки. Если от меня не ждали помощи в атаке, то надо было помочь хотя бы в обороне – ложился под каждую шайбу, и не думаю, что ко мне есть какие-то вопросы по самоотдаче. Выполнял все установки, но без результативности.
– Если искать позитив в ярославском этапе карьеры, то можно ли сказать, что он сделал из вас более разнопланового игрока?
– 100%. Раньше я смотрел на хоккей только с атакующей стороны. Сейчас же знаю обе стороны медали и понимаю, как нужно играть в обороне. С Игорем Валерьевичем [Никитиным] мы столько раз разговаривали о различных мелочах и деталях, что теперь могу написать энциклопедию по игре в обороне (смеется). Вне всяких сомнений, научился очень многому, – сказал форвард «Витязя».
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