«Рейнджерс» пригласили Эрни на просмотр. Экс-форвард «Тампы» и «Детройта» провел 379 матчей в НХЛ

«Рейнджерс» пригласили форварда Адама Эрни на просмотр.

29-летний нападающий подписал пробный контракт с клубом из Нью-Йорка и приедет в тренировочный лагерь.

В прошлом сезоне он провел 24 матча за «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ , набрал 2 (1+1) очка и был выставлен на драфт отказов.

Всего в лиге Эрни, ранее выступавший за «Тампу» и «Детройт», провел 379 игр в рамках регулярок, в которых набрал 91 (41+50) балл.