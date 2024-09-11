«Рейнджерс» пригласили Эрни на просмотр. Экс-форвард «Тампы» и «Детройта» провел 379 матчей в НХЛ
«Рейнджерс» пригласили форварда Адама Эрни на просмотр.
29-летний нападающий подписал пробный контракт с клубом из Нью-Йорка и приедет в тренировочный лагерь.
В прошлом сезоне он провел 24 матча за «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 2 (1+1) очка и был выставлен на драфт отказов.
Всего в лиге Эрни, ранее выступавший за «Тампу» и «Детройт», провел 379 игр в рамках регулярок, в которых набрал 91 (41+50) балл.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
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