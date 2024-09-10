Терещенко о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Отказался бы от такой идеи, но если есть политические моменты – хорошо»
Алексей Терещенко оценил идею приглашения в КХЛ клуба из Азербайджана.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ.
«В Азербайджане нет профессиональной команды.
Если есть политический моменты, то хорошо, но со спортивной точки зрения я бы отказался от такой идеи.
Футбол, например, другое дело, в Азербайджане хорошие игроки. Но насчет хоккея не знаю.
В нашей стране есть клубы, которые достойны, могут и должны играть в КХЛ. Опять же здесь уже другой вопрос», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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