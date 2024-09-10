Терещенко о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Отказался бы от такой идеи, но если есть политические моменты – хорошо»

Алексей Терещенко оценил идею приглашения в КХЛ клуба из Азербайджана.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ .

«В Азербайджане нет профессиональной команды.

Если есть политический моменты, то хорошо, но со спортивной точки зрения я бы отказался от такой идеи.

Футбол, например, другое дело, в Азербайджане хорошие игроки. Но насчет хоккея не знаю.

В нашей стране есть клубы, которые достойны, могут и должны играть в КХЛ. Опять же здесь уже другой вопрос», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.