  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о Прохоркине, Калинине и Шумакове: «Движение есть, веду переговоры с клубами. Принимаем определенные решения»
3

Бабаев о Прохоркине, Калинине и Шумакове: «Движение есть, веду переговоры с клубами. Принимаем определенные решения»

Агент Шуми Бабаев рассказал о переговорах с клубами по Николаю Прохоркину.

30-летний форвард, как и Сергей Калинин с Сергеем Шумаковым, сейчас находится без клуба.

«Я веду переговоры с клубами. Движение есть, просто пока принимаем определенные решения. Новой конкретной информации еще нет», – заявил агент хоккеистов Шуми Бабаев.

В прошлом регулярном чемпионате Прохоркин провел 65 матчей за «Сибирь» и «Авангард», набрав 43 (18+25) очка. В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов за результативность в 12 играх.

Шумаков провел за «Ладу» 56 матчей в регулярке набрав 27 (15+12) очков, в Кубке Гагарине он отыграл три матча. Калинин провел 62 игры за «Трактор» и набрал 19 (4+15) очков, в плей-офф на счету нападающего семь матчей.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
возможные переходы
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoСергей Калинин
logoНиколай Прохоркин
logoСергей Шумаков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Кузнецова: «С ЦСКА переговоров не было. Они вернули очень много игроков из Северной Америки, для Евгения там не было места»
827 августа, 07:40
Бабаев о Бурдасове и Антипине в «Барысе»: «Собирается правильная конструкция под большую задачу. Возвращение к истокам – два сильных звена и молодые под ними»
524 августа, 11:32
Бабаев о ситуации с Бурдасовым: «Все хорошо. По Шумакову, Калинину, Антипину тоже есть подвижки. Все узнаете в ближайшее время»
520 августа, 18:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
5-кратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов прошел в Госсовет Татарстана от партии «Единая Россия»
3 минуты назад
Ротенберг об удалении Зайцева: «Абсолютно правильно, соглашусь с судьями. Но когда отменили гол «Локомотива», был колющий удар. Надо быть внимательнее»
532 минуты назадВидео
КХЛ. «Динамо» в гостях у «Лады», ЦСКА против «Сибири»
1643 минуты назадLive
Где играет «Авангард»? А за кого выступает Радулов? Игра с подбором хоккейных пар
44 минуты назадСпецпроект
Быков о том, когда последний раз был в России: «Еще до пандемии, точный год не помню. Смотрим российское телевидение, ностальгировать времени нет»
748 минут назад
Потапов о разводе Вовченко: «Бывает, девочки встречаются не по любви, а из-за денег. Оформляй все на родителей»
9сегодня, 14:34
«Локомотив» – 1-й в рейтинге силы от КХЛ по итогам недели. «Авангард» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Витязь» – 6-й, ЦСКА – 10-й, СКА не попал в топ-12
7сегодня, 13:57Фото
Фанаты «Освенцима» вывесили баннер перед игрой с «Айсбэреном»: «Немецкие лагеря смерти – добро пожаловать в город вашего величайшего преступления». Игроки команды извинились перед соперником
50сегодня, 13:32Фото
Быков о жизни в Швейцарии: «Мы, русские, адаптируемся к любой ситуации и по-философски подходим ко всему. Тут страна живет как спортсмен, по определенному режиму»
20сегодня, 13:09
Кожевников об Овечкине: «Одно ожидание – забросить 50 шайб, и весь мир выдохнет. На этом деньги сейчас делают, народ будет битком ходить»
5сегодня, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
Тинорди подписал контракт с «Калгари» на год и 800 тысяч долларов. Защитник играл за «Чикаго» в прошлом сезоне
22 минуты назад
Генменеджер «Трактора»: «У Гру европейский менталитет, он открыт для чужого мнения. Его харизма и внутренний стержень давали мне уверенность в выборе»
сегодня, 14:15
«Торонто» подписал контракт с Ником Робертсоном на год. Ранее 22-летний форвард запрашивал обмен
5сегодня, 13:42
Райнхарт о победе в Кубке Стэнли: «Флорида» мотивирована, как и прошлым летом. У нас хорошая команда, которая жаждет большего»
1сегодня, 12:55
Гусев о тренировках в Нью-Джерси в межсезонье: «Где я находился и зачем это делал – домыслы. Мне важно показывать на льду лучшие качества, поэтому я в «Динамо»
2сегодня, 12:23
Владимир Плющев: «ЦСКА – легендарный клуб, но сейчас он не радует. Идеология руководства не отвечает историческим принципам, на которых была основана команда»
7сегодня, 12:07
Хедман об уходе Стэмкоса: «Стивен – лучший, кто когда-либо носил свитер «Тампы». Будет необычно заходить в раздевалку и не видеть его»
3сегодня, 11:52
Генменеджер «Трактора»: «У Заварухина было хорошее предложение возглавить «Челмет». Во второй заход он мог бы дать большее, чем отпустить вожжи и быть на позитиве»
5сегодня, 11:21
Хафизуллин об игроках без контрактов: «С этим потолком зарплат клубы считают деньги. Взрослый попросит больше, проще взять молодого – все на поверхности»
3сегодня, 10:50
«Спартак» выиграл арбитраж в КХЛ по делу Заседы. 25-летний форвард останется в клубе, но может подать апелляцию (Дмитрий Лукашов)
1сегодня, 10:23