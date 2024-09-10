Бабаев о Прохоркине, Калинине и Шумакове: «Движение есть, веду переговоры с клубами. Принимаем определенные решения»

Агент Шуми Бабаев рассказал о переговорах с клубами по Николаю Прохоркину.

30-летний форвард, как и Сергей Калинин с Сергеем Шумаковым , сейчас находится без клуба.

«Я веду переговоры с клубами. Движение есть, просто пока принимаем определенные решения. Новой конкретной информации еще нет», – заявил агент хоккеистов Шуми Бабаев .

В прошлом регулярном чемпионате Прохоркин провел 65 матчей за «Сибирь» и «Авангард», набрав 43 (18+25) очка. В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов за результативность в 12 играх.

Шумаков провел за «Ладу» 56 матчей в регулярке набрав 27 (15+12) очков, в Кубке Гагарине он отыграл три матча. Калинин провел 62 игры за «Трактор» и набрал 19 (4+15) очков, в плей-офф на счету нападающего семь матчей.