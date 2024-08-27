Агент Кузнецова: «С ЦСКА переговоров не было. Они вернули очень много игроков из Северной Америки, для Евгения там не было места»

Агент Евгения Кузнецова сообщил, что не вел переговоры с ЦСКА

31 июля 32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года.

«У нас не было переговоров с ЦСКА .

Они вернули очень много молодых игроков из Северной Америки, для Евгения там не было места», – сказал агент Шуми Бабаев .