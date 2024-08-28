Ник Робертсон хочет уйти из «Торонто» и не подписывает контракт с клубом. У 22-летнего форварда 27 очков за 56 игр в прошлом сезоне (Крис Джонстон)

Ник Робертсон хочет уйти из «Торонто»

22-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне он набрал 27 (14+13) очков в 56 матчах при среднем игровом времени 11:22. В плей-офф Робертсон провел 6 игр и не набрал очков при среднем игровом времени 9:47.

«На данном этапе Робертсон не хочет подписывать контракт с «Торонто » и придерживается мнения, что предпочел бы играть в другом месте.

У клуба есть для него довольно четкий путь к тому, чтобы потенциально играть роль, превосходящую ту, что была в прошлом сезоне.

В конечном счете, все зависит от игрока. Будет ли он придерживаться запроса на обмен, или же по мере приближения к тренировочному лагерю, если «Лифс» не смогут найти подходящий вариант, он действительно будет сидеть без дела?

Не знаю, как Ник отреагирует на эту ситуацию», – сообщает журналист Крис Джонстон.