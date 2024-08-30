Гусев о «Динамо»: «Я не раз был капитаном, знаю, что нужно делать – не всегда кричать, иногда надо просто объяснить»
Никита Гусев высказался о том, что его выбрали капитаном «Динамо»
32-летний форвард стал капитаном московского клуба, он заменил Андрея Миронова, в это межсезонье перешедшего в «Спартак».
– Почему подписали контракт чуть позже обычного?
– Ситуацию с клубом я сразу обсудил, мы ждали и пришли к соглашению в конце июля.
– Удивились, что команда выбрала вас капитаном?
– Я не раз был капитаном, знаю, что нужно делать. Не всегда нужно на кого‑то кричать, иногда нужно просто объяснить, что нужно сделать.
– Насколько сложно будет общаться с прессой?
– Мне некогда не было сложно общаться с прессой, если надо будет, всегда отвечу на вопросы, – сказал Никита Гусев.
Гусев проведет второй сезон в составе бело-голубых. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 89 (23+66) очков за 68 матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости