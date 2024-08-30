Гусев о «Динамо»: «Я не раз был капитаном, знаю, что нужно делать – не всегда кричать, иногда надо просто объяснить»

Никита Гусев высказался о том, что его выбрали капитаном «Динамо»

32-летний форвард стал капитаном московского клуба, он заменил Андрея Миронова, в это межсезонье перешедшего в «Спартак».

– Почему подписали контракт чуть позже обычного?

– Ситуацию с клубом я сразу обсудил, мы ждали и пришли к соглашению в конце июля.

– Удивились, что команда выбрала вас капитаном?

– Я не раз был капитаном, знаю, что нужно делать. Не всегда нужно на кого‑то кричать, иногда нужно просто объяснить, что нужно сделать.

– Насколько сложно будет общаться с прессой?

– Мне некогда не было сложно общаться с прессой, если надо будет, всегда отвечу на вопросы, – сказал Никита Гусев .

Гусев проведет второй сезон в составе бело-голубых. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 89 (23+66) очков за 68 матчей.