Форвард «Трактора» Сайкура выбыл на 3-4 недели из-за травмы верхней части тела

Форвард «Трактора» Дилан Сайкура выбыл на 3-4 недели из-за травмы

«Дилан получил травму верхней части тела в игре против «Салавата Юлаева».

Обследование в Челябинске показало, что сроки восстановления нападающего составят приблизительно три-четыре недели», – говорится в сообщении пресс-службы челябинцев, которое приводит «РБ Спорт».

29-летний нападающий присоединился к «Трактору » в межсезонье. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 3 матча, в которых набрал 1 (0+1) очко.