Форвард «Трактора» Сайкура выбыл на 3-4 недели из-за травмы верхней части тела
Форвард «Трактора» Дилан Сайкура выбыл на 3-4 недели из-за травмы
«Дилан получил травму верхней части тела в игре против «Салавата Юлаева».
Обследование в Челябинске показало, что сроки восстановления нападающего составят приблизительно три-четыре недели», – говорится в сообщении пресс-службы челябинцев, которое приводит «РБ Спорт».
29-летний нападающий присоединился к «Трактору» в межсезонье. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 3 матча, в которых набрал 1 (0+1) очко.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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