Сайкура забил 6 голов в 5 матчах «Трактора» на предсезонке
Дилан Сайкура забросил шесть шайб в ходе предсезонки «Трактора»
29-летний форвард «Трактора» сделал дубль в матче Кубка губернатора Челябинской области против «Лады» (4:3 ОТ).
На этой предсезонке канадец забил шесть голов в пяти играх.
Ранее он забил «Челмету», «Локомотиву», а также сделал дубль в ворота «Авангарда».
Сайкура также принял участие в матче против «Сибири», но в нем шайбой не отметился.
Форвард перешел в «Трактор» из шведского «Шеллефтео».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports
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