Сайкура забил 6 голов в 5 матчах «Трактора» на предсезонке

Дилан Сайкура забросил шесть шайб в ходе предсезонки «Трактора»

29-летний форвард «Трактора» сделал дубль в матче Кубка губернатора Челябинской области против «Лады» (4:3 ОТ).

На этой предсезонке канадец забил шесть голов в пяти играх.

Ранее он забил «Челмету», «Локомотиву», а также сделал дубль в ворота «Авангарда».

Сайкура также принял участие в матче против «Сибири», но в нем шайбой не отметился.

Форвард перешел в «Трактор» из шведского «Шеллефтео».