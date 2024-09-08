Сайкура сыграл 9:35 против «Салавата» – наименьшее игровое время в «Тракторе», у него 1 передача за 3 матча. Дилан забил 7 голов на предсезонке

Дилан Сайкура сыграл меньше всех в «Тракторе» против «Салавата Юлаева»

Команда тренера Бенуа Гру уступила 1:2 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающий Дилан Сайкура получил наименьшее игровое в составе «Трактора » – 9 минут и 35 секунд. Ближайший к нему партнер Владимир Жарков сыграл 11 минут и 16 секунд.

Канадец нанес один бросок по воротам в этом матче. За три игры в регулярке на его счету одна результативная передача.

Добавим, что Сайкура стал лучшим снайпером в лиге в ходе предсезонке, забросив семь шайб.

Форвард перешел в «Трактор» из шведского «Шеллефтео».