Кузнецов из «Динамо» Минск стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ – 9 (5+4) очков. Сайкура – лучший снайпер с 7-ю голами
Сергей Кузнецов из «Динамо» Минск стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ.
22-летний форвард набрал 9 (5+4) очков в семи играх за команду из Беларуси. Второе место по этому показателю у Максима Летунова из «Торпедо» – 9 (2+7) очков.
В прошлом сезоне на счету Кузнецова 52 матча и 17 (8+9) баллов за результативность в регулярном чемпионате.
Лучшим снайпером стал нападающий «Трактора» Дилан Сайкура, забросивший семь шайб. Люк Локхарт из «Куньлуня» и Степан Старков из «Адмирала» забили по 6 голов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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