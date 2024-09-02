Кузнецов из «Динамо» Минск стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ – 9 (5+4) очков. Сайкура – лучший снайпер с 7-ю голами

Сергей Кузнецов из «Динамо» Минск стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ.

22-летний форвард набрал 9 (5+4) очков в семи играх за команду из Беларуси. Второе место по этому показателю у Максима Летунова из «Торпедо» – 9 (2+7) очков.

В прошлом сезоне на счету Кузнецова 52 матча и 17 (8+9) баллов за результативность в регулярном чемпионате.

Лучшим снайпером стал нападающий «Трактора» Дилан Сайкура , забросивший семь шайб. Люк Локхарт из «Куньлуня» и Степан Старков из «Адмирала» забили по 6 голов.