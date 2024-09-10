Зубов о 4:5 от «Витязя»: «Сочи» подвела дисциплина, надо уметь контролировать эмоции. Могли наиграть хотя бы на очко»
Сергей Зубов оценил поражение «Сочи» от «Витязя» (4:5)
«Хорошая получилась игра, зрелищная. Надеюсь, зрителям понравилось. Дисциплина нас подвела, надо уметь контролировать эмоции. Многие ребята должны сделать выводы из этой игры.
Мы постарались вернуться в игру. Попросили ребят, но, опять же, мы должны научиться контролировать эмоции. Здесь вопросы не только к молодым, но и к ветеранам, старшим игрокам. Могли сегодня наиграть хотя бы на очко, но так сложилось.
Заврагин – молодец. Он вступил в игру, когда нужно было уже спасать, и очень достойно сыграл. Ни в одном голе не было его ошибок. В нужный момент он держал нас в игре», – сказал главный тренер «Сочи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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