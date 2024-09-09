Форвард «Спартака» Филин о том, кого хотел бы видеть в КХЛ: «Мэттьюса, Марнера, Нюландера, Барзэла – негабаритные, хорошо с шайбой обращаются. Есть чему поучиться»

Егор Филин рассказал, каких игроков из НХЛ хотел бы видеть в КХЛ.

«Кого-нибудь именитого. Как Евгений Кузнецов или Кевин Шаттенкирк. У таких игроков есть чему поучиться, у них есть большой опыт.

Хотел бы видеть Остона Мэттьюса , Митча Марнера, Вильяма Нюландера, Мэтью Барзэла . Таких негабаритных игроков, которые хорошо с шайбой обращаются», – сказал форвард «Спартака» Егор Филин .