Форвард «Спартака» Филин о том, кого хотел бы видеть в КХЛ: «Мэттьюса, Марнера, Нюландера, Барзэла – негабаритные, хорошо с шайбой обращаются. Есть чему поучиться»
Егор Филин рассказал, каких игроков из НХЛ хотел бы видеть в КХЛ.
«Кого-нибудь именитого. Как Евгений Кузнецов или Кевин Шаттенкирк. У таких игроков есть чему поучиться, у них есть большой опыт.
Хотел бы видеть Остона Мэттьюса, Митча Марнера, Вильяма Нюландера, Мэтью Барзэла. Таких негабаритных игроков, которые хорошо с шайбой обращаются», – сказал форвард «Спартака» Егор Филин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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