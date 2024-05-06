Никита Филатов: «Торонто» нужно разгонять «большую четверку», минимум двух игроков убирать. Оставил бы Нюландера и Мэттьюса»

Теги Торонто НХЛ Джон Таварес Никита Филатов Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс Хоккей

Никита Филатов высказался о необходимости перемен в «Торонто».

Канадская команда уступила «Бостону» в овертайме (1:2, 3-4) седьмого матча первого раунда Кубка Стэнли и покинула турнир.

Кэпхит четырех игроков «Мэйпл Лифс» – Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Митча Марнера и Вильяма Нюландера – занимает более 40 млн в платежной ведомости клуба. 

В следующем сезоне в силу вступят новые контракты Мэттьюса и Нюландера, из-за которых сумма увеличится до 46,6 млн долларов.

– Для «Торонто» все самое интересное начнется в ближайшие недели. Нужно понять, какая у них будет политика, что они будут решать со своей «большой четверкой».

Я считаю, что ее нужно разгонять. Минимум двух игроков из нее нужно убирать.

– Кого именно?

– Я бы оставил Нюландера и Мэттьюса. Уверен, что до старта следующего сезона хотя бы одного игрока из четверых не будет.

Многие кивают в этом плане на Марнера, потому что он провел очень слабый плей-офф. Но при этом люди забывают, что он является одним из сильнейших плеймейкеров НХЛ. Вопрос в том, как его нужно использовать.

Двусторонним из «большой четверки» можно назвать разве что Тавареса. В плане креатива он очень серьезно уступает остальным ребятам, – сказал экс-игрок команд НХЛ Никита Филатов.

Вылет «Торонто» показал: 11 млн Тавареса испортили эпоху Мэттьюса, Марнера и Нюландера

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3 комментария
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Виновники неудач Торонто - Дубас и Киф. Один из-за нехватки пунктов IQ раздал налево-направо гигантские контракты игрокам, не заслуживающим большие цифры (Марнер, Райли), другой за 5 лет не смог построить приличную игру. Я не знаю, почему Кифу не хватило интеллекта понять, что лайны, которые он лично создавал - не работают. Когда из состава выбывали Райли, Марнер, Мэттьюс, Нюлендер в этом сезоне, то команда на удивление играла лучше. В прессе говорилось, что команда просто отстаивает честь за товарищей, хотя играли намного лучше. Случай с Райли был наиболее показательным, так как реализация ПП во время его отсутствия была выше 50%, а после снова ПП стал трагедией.
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На фоне выросшей результативности 65 очков за 11 млн бакинских - держать такого игрока в команде просто баловство. Ладно бы ещё здорово подчищал в обороне как Стоун или Барков.
А вот Айлы молодцы - от его ухода только выиграли (2 финала конфы).
Остался год контракта, но попробуй обменяй с запретом на обмен. Но на месте Таварес я бы включил самолюбие и убрал бы пункт, дескать "Не хотите чтобы у вас играл, легко, обойдусь без вас". Потом люди добрым словом вспомнят)
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Какого-то Филатова стало очень много на спорце
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