Никита Филатов: «Торонто» нужно разгонять «большую четверку», минимум двух игроков убирать. Оставил бы Нюландера и Мэттьюса»

Никита Филатов высказался о необходимости перемен в «Торонто».

Канадская команда уступила «Бостону» в овертайме (1:2, 3-4) седьмого матча первого раунда Кубка Стэнли и покинула турнир.

Кэпхит четырех игроков «Мэйпл Лифс» – Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Митча Марнера и Вильяма Нюландера – занимает более 40 млн в платежной ведомости клуба.

В следующем сезоне в силу вступят новые контракты Мэттьюса и Нюландера, из-за которых сумма увеличится до 46,6 млн долларов.

– Для «Торонто» все самое интересное начнется в ближайшие недели. Нужно понять, какая у них будет политика, что они будут решать со своей «большой четверкой».

Я считаю, что ее нужно разгонять. Минимум двух игроков из нее нужно убирать.

– Кого именно?

– Я бы оставил Нюландера и Мэттьюса. Уверен, что до старта следующего сезона хотя бы одного игрока из четверых не будет.

Многие кивают в этом плане на Марнера, потому что он провел очень слабый плей-офф. Но при этом люди забывают, что он является одним из сильнейших плеймейкеров НХЛ. Вопрос в том, как его нужно использовать.

Двусторонним из «большой четверки» можно назвать разве что Тавареса. В плане креатива он очень серьезно уступает остальным ребятам, – сказал экс-игрок команд НХЛ Никита Филатов.

Вылет «Торонто» показал: 11 млн Тавареса испортили эпоху Мэттьюса, Марнера и Нюландера