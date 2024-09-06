  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас об отмененной шайбе СКА: «Чистый гол, вратаря «Металлурга» никто не трогал. Не понял, почему тренеры заменили Серебрякова»
14

Черкас об отмененной шайбе СКА: «Чистый гол, вратаря «Металлурга» никто не трогал. Не понял, почему тренеры заменили Серебрякова»

Сергей Черкас прокомментировал судейство в матче СКА и «Металлурга».

Во вчерашнем матче армейцы уступили в овертайме со счетом 4:5. При счете 2:3 арбитры после видеопросмотра отменили гол Арсения Грицюка из-за его контакта с ловушкой голкипера «Металлурга» Ильи Набокова.

«Это первая игра чемпионата, интересная, обоюдоострая. Не понял, почему при счете 1:2 тренеры заменили вратаря Серебрякова. На мой взгляд, его вины в пропущенных шайбах не было.

На мой взгляд, чистый гол СКА забил, но его почему-то не засчитали судьи, хотя вратаря «Металлурга» в том эпизоде никто не трогал.

Матч получился эмоциональный, интересный для зрителей – много острых моментов, голов, еще ведь могли забить. Но и ошибок обе команды много допустили. Так и будет сейчас, потому что предсезонка получилась усеченной, игроки позже вышли из отпуска, сезон удлинили.

Сейчас команды только вкатываются, и мы увидим на старте много сюрпризов», – заслуженный тренер России и бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoМеталлург Мг
logoСКА
судьи
Сергей Черкас
logoКХЛ
logoНикита Серебряков
видеоповторы
logoИлья Набоков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Черкас о Кузнецове в СКА: «В Европе и в Америке у многих ментальные проблемы. В России Евгений сосредоточится на хоккее и принесет пользу»
153 августа, 09:58
Сергей Черкас: «Зайцев идеально впишется в систему игры СКА. Это габаритный защитник с отличным броском, который классно играет на обеих сторонах площадки»
24 июля, 16:26
Черкас о том, нужен ли Барабанов СКА: «Почему нет, если Александр – воспитанник питерского хоккея? Если закончил с НХЛ, почему не вернуться на родину?»
63 мая, 18:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бедард – самый перспективный игрок младше 23-х лет по версии The Athletic. Штюцле – 2-й, Селебрини – 3-й, Мичков – 7-й, Силаев – 11-й, Демидов – 17-й
248 минут назад
КХЛ. «Авангард» играет с «Нефтехимиком», «Автомобилист» прннимает «Сибирь», «Динамо» встретится с «Северсталью»
38сегодня, 14:00Live
Гальченюк о вбрасываниях: «В НХЛ можно побольше пообманывать, с судьей договориться. Он может кого-то выкинуть с вбрасывания, но на ветерана рука не поднимется»
2сегодня, 13:08
Купер – лучший тренер НХЛ по версии сайта лиги. Морис – 2-й, Кэссиди – 3-й, Салливан – 5-й, Токкет – 10-й, Карбери не вошел в топ-16
11сегодня, 12:39
У Грмана из «Адмирала» были проблемы с азартными играми в Чехии. Из-за этого «Витковице» расторг с ним контракт (iSport.cz)
4сегодня, 12:12
Овечкин дал совет Мичкову: «Главное – избегать травм, не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед. Матвей очень талантлив, надеюсь, его развитие пойдет хорошо»
8сегодня, 11:18
Никишин о книгах: «В «Самом богатом человеке в Вавилоне» советуют 9/10 тратить на насущное, а 1/10 не трогать. Так не превращаешься в Скруджа, но имеешь хороший финансовый аэродром»
13сегодня, 10:20
Кучеров, Капризов, Макдэвид, Маккиннон и Стэмкос – в числе претендентов на «Харт Трофи» по версии NHL.com
20сегодня, 10:03
Генменеджер «Ак Барса» об уходе Шипачева и Войнова: «Мы с ними расстались нормально. У них остались какие-то претензии, видимо»
13сегодня, 09:19
Чехович подписал контракт с «Витязем» на год
5сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Широков после 0:2 в 1-м периоде с «Автомобилистом»: «Сибири» 10 забьют, если будем так продолжать. Играем не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать»
122 минуты назад
Тихомиров подписал контракт с «Динамо» Минск на год
35 минут назад
Кэсселс о русской кухне: «Первое место – борщ, это объедение. Отмечу пельмени со сметаной, понравились блины – отличный вариант для завтрака»
1сегодня, 13:55
Гендиректор «Динамо» о продаже пива на стадионах: «Скоро мы к этому придем, вопрос ближайшего времени. Это бы сильно помогло клубам зарабатывать»
3сегодня, 13:26
Новичок «Спартака» Биттен о матче с ЦСКА: «Никогда не видел такой поддержки, потрясающая атмосфера. Был удивлен предматчевым шоу от наших фанатов»
2сегодня, 12:53
«Детройт» намерен подписать с Зайдером и Рэймондом долгосрочные контракты. Переговоры находятся в активной фазе (Дэвид Паньотта)
2сегодня, 12:14
Чехович получит 20 млн рублей и бонусы от «Витязя» за сезон (Михаил Зислис)
сегодня, 11:56
Каменский о Знарке в «Филадельфии»: «Он великолепно разбирается в европейском хоккее и принесет пользу. Если появятся варианты, Олег с удовольствием вернется в Россию»
1сегодня, 11:06
Форвард «Сан-Хосе» Селебрини будет жить у Торнтона во время 1-го сезона в НХЛ
1сегодня, 10:57
Кэсселс о России: «Есть байка, что у вас лучшая водка в мире и везде медведи, но я не видел тут медведей. Большинство ранее услышанного о России – неправда»
6сегодня, 10:37