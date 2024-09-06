Черкас об отмененной шайбе СКА: «Чистый гол, вратаря «Металлурга» никто не трогал. Не понял, почему тренеры заменили Серебрякова»

Сергей Черкас прокомментировал судейство в матче СКА и «Металлурга».

Во вчерашнем матче армейцы уступили в овертайме со счетом 4:5. При счете 2:3 арбитры после видеопросмотра отменили гол Арсения Грицюка из-за его контакта с ловушкой голкипера «Металлурга» Ильи Набокова .

«Это первая игра чемпионата, интересная, обоюдоострая. Не понял, почему при счете 1:2 тренеры заменили вратаря Серебрякова . На мой взгляд, его вины в пропущенных шайбах не было.

На мой взгляд, чистый гол СКА забил, но его почему-то не засчитали судьи, хотя вратаря «Металлурга » в том эпизоде никто не трогал.

Матч получился эмоциональный, интересный для зрителей – много острых моментов, голов, еще ведь могли забить. Но и ошибок обе команды много допустили. Так и будет сейчас, потому что предсезонка получилась усеченной, игроки позже вышли из отпуска, сезон удлинили.

Сейчас команды только вкатываются, и мы увидим на старте много сюрпризов», – заслуженный тренер России и бывший вратарь СКА Сергей Черкас .