Черкас об отмененной шайбе СКА: «Чистый гол, вратаря «Металлурга» никто не трогал. Не понял, почему тренеры заменили Серебрякова»
Во вчерашнем матче армейцы уступили в овертайме со счетом 4:5. При счете 2:3 арбитры после видеопросмотра отменили гол Арсения Грицюка из-за его контакта с ловушкой голкипера «Металлурга» Ильи Набокова.
«Это первая игра чемпионата, интересная, обоюдоострая. Не понял, почему при счете 1:2 тренеры заменили вратаря Серебрякова. На мой взгляд, его вины в пропущенных шайбах не было.
На мой взгляд, чистый гол СКА забил, но его почему-то не засчитали судьи, хотя вратаря «Металлурга» в том эпизоде никто не трогал.
Матч получился эмоциональный, интересный для зрителей – много острых моментов, голов, еще ведь могли забить. Но и ошибок обе команды много допустили. Так и будет сейчас, потому что предсезонка получилась усеченной, игроки позже вышли из отпуска, сезон удлинили.
Сейчас команды только вкатываются, и мы увидим на старте много сюрпризов», – заслуженный тренер России и бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
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