Вратарь «Адмирала» Коновалов пропустил 5 шайб от ЦСКА – его заменили в третьем периоде матча
«Адмирал» заменил голкипера по ходу матча против ЦСКА
Голкипер дальневосточного клуба Илья Коновалов был заменен после пятой пропущенной шайбы в третьем периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ.
Замена произошла на 46-й минуте матча.
Коновалова в воротах «Адмирала» заменил Андрей Мишуров.
Вратарь перешел в» Адмирал» из «Динамо».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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