  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Адмирала» Коновалов пропустил 5 шайб от ЦСКА – его заменили в третьем периоде матча
3

Вратарь «Адмирала» Коновалов пропустил 5 шайб от ЦСКА – его заменили в третьем периоде матча

«Адмирал» заменил голкипера по ходу матча против ЦСКА

Голкипер дальневосточного клуба Илья Коновалов был заменен после пятой пропущенной шайбы в третьем периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ.

Замена произошла на 46-й минуте матча.

Коновалова в воротах «Адмирала» заменил Андрей Мишуров.

Вратарь перешел в» Адмирал» из «Динамо».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoЦСКА
logoКХЛ
logoАдмирал
logoИлья Коновалов
logoАндрей Мишуров
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Исхаков забил первый гол в КХЛ – «Адмиралу». Форвард ЦСКА обыграл Солянникова один в один и забил Коновалову между ног
6сегодня, 15:19Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Соркин о хет-трике «Адмиралу»: «Не самая лучшая моя игра по содержанию. Первая шайба в ногу попала, и две в пустые – мне просто повезло»
117 минут назад
Козлов о Кулемине в НХЛ: «Видите, как развили парня? Можем все-таки развивать молодых. «Оттава» хитрее оказалась»
142 минуты назад
Разин про 0:2 от «Нефтехимика»: «Настрой никуда не годится. Думал, что ребят не нужно настраивать – не достучался, видимо. Беру всю вину на себя»
257 минут назад
Воробьев впервые победил во главе ЦСКА – 6:2 с «Адмиралом». Соркин сделал хет-трик, у Абрамова 2+2 и 5 бросков
1сегодня, 16:31
КХЛ. ЦСКА забил 6 голов «Адмиралу», «Нефтехимик» всухую победил «Металлург», «Салават» одолел «Трактор» по буллитам
175сегодня, 16:20
Панин об удалении перед овертаймом с «Трактором»: «Понимаю, что ошибся, но есть ли смысл расстраиваться? На этом и строится коллектив»
9сегодня, 15:52Видео
Козлов о победе над «Трактором»: «У «Салавата» возникли сложности с контролем ритма игры во 2-м периоде. Сучков должен тащить и показывать результат»
5сегодня, 15:42
Гру о поражении от «Салавата»: «Лучший игрок «Трактора» в первом периоде – вратарь. У меня смешанные чувства по результату»
2сегодня, 15:32
Исхаков забил первый гол в КХЛ – «Адмиралу». Форвард ЦСКА обыграл Солянникова один в один и забил Коновалову между ног
6сегодня, 15:19Видео
Разин о поражении от «Нефтехимика»: «Содержание игры «Металлурга» вообще не понравилось. Тот же пьяный Сапожников мог забить, но, к сожалению, не забил»
25сегодня, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Гру о матче с «Салаватом»: «Отличное шоу – скорости, борьба, хорошая игра вратарей. Один мой бывший тренер говорил, что сыграть все 60 минут на хорошем уровне практически невозможно»
133 минуты назад
«Северсталь» выиграла два из трех матчей в сезоне КХЛ. Команда Козырева обыграла «Куньлунь» (4:2)
1сегодня, 16:41
Доун-младший о переезде «Аризоны»: «Тяжело видеть, как уходит родной клуб, но это пойдет на пользу НХЛ. Рад за Юту, жители долго ждали местную команду»
сегодня, 15:01
Леонтьев о том, что Загидулин впервые играл с «Металлургом» в гостях: «Если бы в «Нефтехимике» это знали, то шанс, что он сыграл бы – 10%»
сегодня, 14:36
Рыбин дал совет Мичкову: «Первым делом – изучать язык. В НХЛ другой хоккей, играют более жестко и контактно, проблем в защите там никто не простит»
2сегодня, 13:52
Агент Черных: «Многие легионеры не лучше наших. Меняется стратегия менеджеров – игроки, которые сейчас без команды, намного сильнее тех, кто на контрактах»
сегодня, 13:37
Владимир Крикунов: «ЦСКА будет находиться среди тех команд, которые поборются за чемпионство. Если у них перестройка, то это не значит, что они будут проигрывать»
1сегодня, 13:32
Николай Заварухин: «Ощущается хоккейный бум в Екатеринбурге. После того как «Автомобилист» занял 3-е место, болельщиков стало больше»
сегодня, 13:23
Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Макар, Уэбер и Прайс – в символической сборной мира от защитника «Барыса» Болье
сегодня, 13:15
Назаров о сезоне КХЛ: «Конкуренция возросла, каждое очко будет на вес золота. Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, даже метро ходит до аэропорта»
1сегодня, 13:10