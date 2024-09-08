Исхаков забил первый гол в КХЛ – «Адмиралу». Форвард ЦСКА обыграл Солянникова один в один и забил Коновалову между ног
Руслан Исхаков забил первый гол в КХЛ
Форвард ЦСКА отличился во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:2, второй период).
Руслан Исхаков получил шайбу на скорости и обыграл защитника соперника Георгия Солянникова, после чего забил гол броском между ног голкиперу Илье Коновалову.
Это первый гол 24-летнего Исхакова в КХЛ, который перешел в ЦСКА из фарм-клуба «Айлендерс».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости