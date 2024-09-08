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  • Исхаков забил первый гол в КХЛ – «Адмиралу». Форвард ЦСКА обыграл Солянникова один в один и забил Коновалову между ног
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Исхаков забил первый гол в КХЛ – «Адмиралу». Форвард ЦСКА обыграл Солянникова один в один и забил Коновалову между ног

Руслан Исхаков забил первый гол в КХЛ

Форвард ЦСКА отличился во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:2, второй период).

Руслан Исхаков получил шайбу на скорости и обыграл защитника соперника Георгия Солянникова, после чего забил гол броском между ног голкиперу Илье Коновалову.

Это первый гол 24-летнего Исхакова в КХЛ, который перешел в ЦСКА из фарм-клуба «Айлендерс».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoЦСКА
видео
logoКХЛ
logoАдмирал
logoИлья Коновалов
logoРуслан Исхаков
logoГеоргий Солянников
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