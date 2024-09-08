Исхаков забил первый гол в КХЛ – «Адмиралу». Форвард ЦСКА обыграл Солянникова один в один и забил Коновалову между ног

Руслан Исхаков забил первый гол в КХЛ

Форвард ЦСКА отличился во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала » (3:2, второй период).

Руслан Исхаков получил шайбу на скорости и обыграл защитника соперника Георгия Солянникова , после чего забил гол броском между ног голкиперу Илье Коновалову.

Это первый гол 24-летнего Исхакова в КХЛ, который перешел в ЦСКА из фарм-клуба «Айлендерс».