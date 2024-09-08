Тертышный из «Трактора» позвал челябинцев на выборы губернатора: «Глупо лениться и не идти, а потом жаловаться, что что-то в твоем городе не так»

Никита Тертышный позвал челябинцев на выборы губернатора.

«Мне кажется, что голосовать на выборах губернатора Челябинской области – это важное дело для каждого. Глупо лениться и не идти на выборы, а потом жаловаться, что что-то в твоем городе не так или в области.

Хоть мы и находимся на выезде, я все равно проголосую», – сказал форвард «Трактора » Никита Тертышный .

Выборы проходят 7 и 8 сентября.