Тертышный из «Трактора» позвал челябинцев на выборы губернатора: «Глупо лениться и не идти, а потом жаловаться, что что-то в твоем городе не так»
Никита Тертышный позвал челябинцев на выборы губернатора.
«Мне кажется, что голосовать на выборах губернатора Челябинской области – это важное дело для каждого. Глупо лениться и не идти на выборы, а потом жаловаться, что что-то в твоем городе не так или в области.
Хоть мы и находимся на выезде, я все равно проголосую», – сказал форвард «Трактора» Никита Тертышный.
Выборы проходят 7 и 8 сентября.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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