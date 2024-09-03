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  • «Тертышный – это не уровень КХЛ. Он и Кравцов задрали нос, и это вина журналистов. Пацанов нужно было держать в ежовых рукавицах». Экс-директор «Трактора» Баландин о форвардах
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«Тертышный – это не уровень КХЛ. Он и Кравцов задрали нос, и это вина журналистов. Пацанов нужно было держать в ежовых рукавицах». Экс-директор «Трактора» Баландин о форвардах

Экс-директор «Трактора» оценил уровень Виталия Кравцова и Никиты Тертышного

«Где Кравцов заиграл? Я пока ничего не вижу. Да, Гру пытается его реанимировать, пробует в меньшинстве. Есть большой карт-бланш от тренера, чтобы игрок лучше себя раскрыл. Гру в него сильно верит, но пока Виталий ничего особенного не показывает.

Никита Тертышный встрепенулся и что-то показал, потому что попал в такую ситуацию, что нужно выкарабкиваться из нее и пробиваться в состав. Но пару матчей чемпионата пройдет – и все смогут понять, что Тертышный – это не уровень КХЛ. После отъезда чехов, с которыми он играл в одном звене, он почти ничего не забивает.

В хоккее чудес не бывает. Поэтому я считаю, что ни от Кравцова, ни от Тертышного выдающих результатов ждать не стоит.

Меня спрашивают, почему я так отношусь к этим игрокам. Во-первых, они задрали нос, и это вина журналистов. Пацанов нужно было держать в ежовых рукавицах, чтобы они дальше развивались и чтобы из них что-то получилось. А они просто в развитии тормознули.

Виталия вот даже Гру считает молодым игроком. Ну какой он молодой, если ему исполнится уже 25 лет? А Тертышный даже в НХЛ чуть было не уехал, хотя какая ему заграница?», – отметил Андрей Баландин.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoВиталий Кравцов
Никита Тертышный
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