Тертышный о том, что его обмен из «Трактора» заблокировал губернатор Челябинской области: «Если это правда, то приятно! Нет такого, что при Текслере сказать ничего не можешь»
В ходе прошлого сезона нападающий мог быть обменян из «Трактора».
– Когда ближе всего были к переходу и уже буквально покупали билет в другой город?
– В дедлайн прошлого сезона. В последние дни перед закрытием трансферного окна было чувство, что все состоится.
Не знаю кто передумал, чья это была инициатива, но мне сказали, что я остаюсь в Челябинске.
– Считается, что ваш переход заблокировал лично губернатор Текслер.
– Этого я не знаю! Для меня слишком высоко, я там точно не хожу и не летаю. Я читал про это, но для меня это просто слухи. Если это правда, то приятно!
– Приятно быть любимым игроком губернатор?
– Да (смеется).
– Было ли с ним личное общение?
– Не сказать, что личное. Он со всеми может пообщаться.
Заходит к нам пару раз за сезон в раздевалку, мы к нему ездили на вручение медалей. Алексей Леонидович такой же человек, как и мы, нет такого, что при нем сказать ничего не можешь.
Сам он всегда произносит правильные напутственные слова. Только хорошее впечатление оставляет, – сказал Никита Тертышный.
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