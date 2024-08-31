Тертышный о том, что его обмен из «Трактора» заблокировал губернатор Челябинской области: «Если это правда, то приятно! Нет такого, что при Текслере сказать ничего не можешь»

Никита Тертышный высказался о губернаторе Челябинской области

В ходе прошлого сезона нападающий мог быть обменян из «Трактора ».

– Когда ближе всего были к переходу и уже буквально покупали билет в другой город?

– В дедлайн прошлого сезона. В последние дни перед закрытием трансферного окна было чувство, что все состоится.

Не знаю кто передумал, чья это была инициатива, но мне сказали, что я остаюсь в Челябинске.

– Считается, что ваш переход заблокировал лично губернатор Текслер.

– Этого я не знаю! Для меня слишком высоко, я там точно не хожу и не летаю. Я читал про это, но для меня это просто слухи. Если это правда, то приятно!

– Приятно быть любимым игроком губернатор?

– Да (смеется).

– Было ли с ним личное общение?

– Не сказать, что личное. Он со всеми может пообщаться.

Заходит к нам пару раз за сезон в раздевалку, мы к нему ездили на вручение медалей. Алексей Леонидович такой же человек, как и мы, нет такого, что при нем сказать ничего не можешь.

Сам он всегда произносит правильные напутственные слова. Только хорошее впечатление оставляет, – сказал Никита Тертышный .