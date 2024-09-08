Порядин про 1:2 с «Сочи»: «Голдобина не хватало, но «Спартак» неправильно выполнил установку. Хотели забить легким путем. В таких матчах это не работает»

Павел Порядин высказался о поражении «Спартака» от «Сочи» (1:2 Б)

Московский клуб уступил южанам в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– По горячим следам: почему не заходила шайба сегодня?

– Думаю, что слишком верили в себя. Думаешь, что сейчас шайба отскочит на пустые ворота. Но так не бывает. Нужно работой и правильными действиями делать так, чтобы шайба залетала в ворота. Не так горячи мы были под воротами. Хотели легким путем забить гол. В таких матчах это не работает.

– Такая уверенность не касается буллитов?

– Буллиты - другое чуть‑чуть. Там какое‑то мастерство, переиграешь или нет. Неправильно действовали, нужно было бросать после обыгрыша, не сближаясь.

– Сказывается отсутствие Голдобина?

– Конечно. Сейчас можем начать говорить на эту тему, но уйдет много времени. Да, мы сыграны с Колей. С Уиллом Биттеном только начали играть, времени на подготовку особо не было. Уиллу, может быть, стоило как‑то больше говорить о моментах, подсказывать.

Но он тоже адаптируется к команде и лиге. Не могу сказать, что сегодня было тяжело. Просто нужно играть в свою игру и делать правильные действия. Да, Голдобина не хватало, но и мы неправильно выполнили командную установку, – сказал форвард красно-белых.