Порядин про 1:2 с «Сочи»: «Голдобина не хватало, но «Спартак» неправильно выполнил установку. Хотели забить легким путем. В таких матчах это не работает»
Московский клуб уступил южанам в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– По горячим следам: почему не заходила шайба сегодня?
– Думаю, что слишком верили в себя. Думаешь, что сейчас шайба отскочит на пустые ворота. Но так не бывает. Нужно работой и правильными действиями делать так, чтобы шайба залетала в ворота. Не так горячи мы были под воротами. Хотели легким путем забить гол. В таких матчах это не работает.
– Такая уверенность не касается буллитов?
– Буллиты - другое чуть‑чуть. Там какое‑то мастерство, переиграешь или нет. Неправильно действовали, нужно было бросать после обыгрыша, не сближаясь.
– Сказывается отсутствие Голдобина?
– Конечно. Сейчас можем начать говорить на эту тему, но уйдет много времени. Да, мы сыграны с Колей. С Уиллом Биттеном только начали играть, времени на подготовку особо не было. Уиллу, может быть, стоило как‑то больше говорить о моментах, подсказывать.
Но он тоже адаптируется к команде и лиге. Не могу сказать, что сегодня было тяжело. Просто нужно играть в свою игру и делать правильные действия. Да, Голдобина не хватало, но и мы неправильно выполнили командную установку, – сказал форвард красно-белых.
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