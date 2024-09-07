Светлаков о Гру: «Интересный человек с видением хоккея, все довольны, работы много впереди» 

Андрей Светлаков поделился впечатлениями от работы с новым тренером «Трактора» Бенуа Гру

Нападающий челябинского клуба высказался после матча с «Барысом» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Случился такой гол, но не придали ему такого значения, просто продолжили играть в свою игру. Всегда приятно забивать, хороший пас отдали, впереди целая регулярка, и надеюсь еще больше забить. В целом на тренировках отрабатываем игровые моменты, смотрим, у кого какие слабые и сильные стороны».

О Гру

«Первый опыт работы с иностранным тренером, интересный человек с видением хоккея, все довольны, работы много впереди. Привыкаем к партнерам по звеньям, надо находить химию», – сказал Светлаков .