Бенуа Гру: «Вижу Кравцова лидером «Трактора». У него большой талант – для меня неудивительно, что его выбрали под девятым номером на драфте»

Бенуа Гру высказался о роли Виталия Кравцова в «Тракторе».

– В «Рейнджерс» и «Ванкувере» Виталий Кравцов был головной болью и трудным ребенком для тренеров. Для вас его реанимация – одна из самых интересных задач, которую предстоит решить?

– Все люди разные. Я пока не знаю Виталия лично, но мне понравилось, как он играл в звене с Шабановым и Ткачевым.

По крайней мере, в тех матчах, которые я успел посмотреть. Вы в любом случае видите у него большой талант – для меня неудивительно, что его выбрали под девятым номером на драфте.

Зрелость – очень индивидуальная штука. Кого-то можно назвать зрелым уже в 20 лет, и такие парни уже прекрасно знают, что им нужно делать, чтобы быть успешными на льду. Но тренер должен понимать, что все хоккеисты разные и ко всем нужен особый подход.

Мне хочется познакомиться с ним и четко обозначить ему, что мы ожидаем от него. Пока единственная вещь, которую я о нем знаю, – у него огромный талант. Да, мне интересно поработать с ним – это тоже своего рода вызов.

У меня в карьере уже были ребята, которым каждый день приходилось напоминать вещи, которые приведут их к успеху.

Кого-то приходилось больше поддавливать и ограничивать, кого-то – больше поощрять и поддерживать, кому-то нужно больше давать конкретные указания. Мы обсудим с ним все эти моменты.

Мне хочется построить партнерские отношения с ним и помочь ему в развитии. Однако он должен вкладываться не только в свое развитие, но и многое приносить в команду.

Верю в Виталия и вижу в нем лидера. Кравцов – это точно не жесткий силовой форвард. Но может ли он убирать соперника со своего пути? Да.

Может ли он накатывать на ворота? Да. Может ли он залезать в грязные зоны? Да. Если он будет это делать, то сможет извлечь максимум из своего таланта, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.