Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз о результативности: «Все лето работал над броском. Думаю, что могу забросить 20 шайб в сезоне. Насчет 100 очков не так уверен»
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз заявил, что может забросить 20 шайб в сезоне
В прошлом сезоне 24-летний игрок набрал 92 (17+75) очка в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ, переписав все личные рекорды по результативности. В том числе по голам – более, чем в 2 раза (17 против 8).
«В прошлом сезоне я упустил немало возможностей забить. Хотя моя результативность все равно заметно выросла, я думаю, что это не предел.
Все лето я работал над броском, отрабатывал броски с разных точек. Считаю, что в новом сезоне смогу забить еще больше, чем в прошлом. Думаю, что могу забросить 20 шайб.
Насчет 100 очков я не так уверен. Постараюсь улучшать свою игру и стараться действовать активно в каждом матче, а там видно будет», – сказал капитан «Кэнакс», ставший обладателем приза лучшему защитнику лиги по итогам сезона-2023/24.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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