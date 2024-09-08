Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз о результативности: «Все лето работал над броском. Думаю, что могу забросить 20 шайб в сезоне. Насчет 100 очков не так уверен»

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз заявил, что может забросить 20 шайб в сезоне

В прошлом сезоне 24-летний игрок набрал 92 (17+75) очка в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ , переписав все личные рекорды по результативности. В том числе по голам – более, чем в 2 раза (17 против 8).

«В прошлом сезоне я упустил немало возможностей забить. Хотя моя результативность все равно заметно выросла, я думаю, что это не предел.

Все лето я работал над броском, отрабатывал броски с разных точек. Считаю, что в новом сезоне смогу забить еще больше, чем в прошлом. Думаю, что могу забросить 20 шайб.

Насчет 100 очков я не так уверен. Постараюсь улучшать свою игру и стараться действовать активно в каждом матче, а там видно будет», – сказал капитан «Кэнакс», ставший обладателем приза лучшему защитнику лиги по итогам сезона-2023/24.