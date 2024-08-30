Макар – лучший защитник НХЛ на данный момент, Хьюз – 2-й, Хедман – 3-й, Форслинг – 6-й, Веренски – 14-й. Россиян нет в топ-20 (NHL Network)
NHL Network опубликовал рейтинг из 20 лучших защитников НХЛ на данный момент.
Список возглавил 25-летний Кэйл Макар из «Колорадо». Россияне в топ-20 не вошли.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Кэйл Макар («Колорадо»);
2. Куинн Хьюз («Ванкувер»);
3. Виктор Хедман («Тампа»);
4. Роман Йоси («Нэшвилл»);
5. Миро Хейсканен («Даллас»);
6. Густав Форслинг («Флорида»);
7. Чарли Макэвой («Бостон»);
8. Адам Фокс («Рейнджерс»);
9. Эван Бушар («Эдмонтон»);
10. Девон Тэйвс («Колорадо»);
11. Расмус Далин («Баффало»);
12. Джош Моррисси («Виннипег»);
13. Джейккоб Слэвин («Каролина»);
14. Зак Веренски («Коламбус»);
15. Ноа Добсон («Айлендерс»);
16. Маттиас Экхольм («Эдмонтон»);
17. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);
18. Ноа Хэнифин («Вегас»);
19. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);
20. Мориц Зайдер («Детройт»).
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