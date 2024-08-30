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  • Макар – лучший защитник НХЛ на данный момент, Хьюз – 2-й, Хедман – 3-й, Форслинг – 6-й, Веренски – 14-й. Россиян нет в топ-20 (NHL Network)
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Макар – лучший защитник НХЛ на данный момент, Хьюз – 2-й, Хедман – 3-й, Форслинг – 6-й, Веренски – 14-й. Россиян нет в топ-20 (NHL Network)

Кэйл Макар признан лучшим защитником НХЛ

NHL Network опубликовал рейтинг из 20 лучших защитников НХЛ на данный момент.

Список возглавил 25-летний Кэйл Макар из «Колорадо». Россияне в топ-20 не вошли.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Кэйл Макар («Колорадо»);

2. Куинн Хьюз («Ванкувер»);

3. Виктор Хедман («Тампа»);

4. Роман Йоси («Нэшвилл»);

5. Миро Хейсканен («Даллас»);

6. Густав Форслинг («Флорида»);

7. Чарли Макэвой («Бостон»);

8. Адам Фокс («Рейнджерс»);

9. Эван Бушар («Эдмонтон»);

10. Девон Тэйвс («Колорадо»);

11. Расмус Далин («Баффало»);

12. Джош Моррисси («Виннипег»);

13. Джейккоб Слэвин («Каролина»);

14. Зак Веренски («Коламбус»);

15. Ноа Добсон («Айлендерс»);

16. Маттиас Экхольм («Эдмонтон»);

17. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);

18. Ноа Хэнифин («Вегас»);

19. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);

20. Мориц Зайдер («Детройт»).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
logoНью-Джерси
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoБаффало
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoФлорида
logoНэшвилл
logoДетройт
logoКоламбус
logoВанкувер
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoВиктор Хедман
logoДрю Даути
logoВегас
logoРоман Йоси
logoВиннипег
logoМаттиас Экхольм
logoДуги Хэмилтон
logoДжош Моррисси
logoДжейккоб Слэвин
logoНоа Хэнифин
logoЗак Веренски
logoГустав Форслинг
logoЧарли Макэвой
logoДевон Тэйвс
logoРасмус Далин
logoАдам Фокс
logoМиро Хейсканен
logoКэйл Макар
logoКуинн Хьюз
logoЭван Бушар
logoНоа Добсон
logoМориц Зайдер
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