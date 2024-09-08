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  • Сафонов о том, что «Ак Барс» начинает матчи с 0:2: «Надо это исправлять. Отыгрываться с мастеровитыми командами всегда тяжело – затрачиваешь силы, эмоции» 
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Сафонов о том, что «Ак Барс» начинает матчи с 0:2: «Надо это исправлять. Отыгрываться с мастеровитыми командами всегда тяжело – затрачиваешь силы, эмоции» 

Илья Сафонов оценил победу «Ак Барса» над «Торпедо» (3:2 Б)

– Расскажите о победном буллите.

– Действовал по ситуации. Посмотрел, проанализировал то, как Иван Бочаров играет в серии. Что-то было запланировано, был определенный план, мы его придерживались (улыбается).

– В третьем периоде вы два раза попали в штангу.

– Была еще третья в серии бросков, но там шайба залетела. Было неприятно, хотелось забивать с игры, но, видимо, так начертано Богом. Главное, что переломили серию, реализовал свои попытки, и команда победила.

– Сами вызвались исполнять буллиты?

– Назначил тренер.

– Насколько важным сегодня было для «Ак Барса» одержать победу?

– «Торпедо» показывает хороший хоккей. Быстрый, агрессивный, умный, техничный. Мы немного не вкатились в первый период, начали игру не так, как планировали. Потом переломили ход матча, нашли силы, характер и вырвали победу.

– С «Салаватом» тоже начали матч с 0:2. Одинаковые ситуации?

– Надо это исправлять, отыгрываться с мастеровитыми командами всегда тяжело – затрачиваешь силы, эмоции. Каждый в нашей команде сегодня бился, работал.

– В третьем периоде «Ак Барс» имел подавляющее преимущество. Почему не удалось завершить встречу в основное время?

– Где-то не реализовали свои моменты, вратарь подтащил «Торпедо». Но это хоккей, главное, что мы забрали два очка. Выкладывались в каждом моменте, старались выигрывать все единоборства, нейтральные шайбы, – сказал нападающий «Ак Барса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoСалават Юлаев
logoТорпедо
logoКХЛ
logoИлья Сафонов
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