Сафонов о том, что «Ак Барс» начинает матчи с 0:2: «Надо это исправлять. Отыгрываться с мастеровитыми командами всегда тяжело – затрачиваешь силы, эмоции»
– Расскажите о победном буллите.
– Действовал по ситуации. Посмотрел, проанализировал то, как Иван Бочаров играет в серии. Что-то было запланировано, был определенный план, мы его придерживались (улыбается).
– В третьем периоде вы два раза попали в штангу.
– Была еще третья в серии бросков, но там шайба залетела. Было неприятно, хотелось забивать с игры, но, видимо, так начертано Богом. Главное, что переломили серию, реализовал свои попытки, и команда победила.
– Сами вызвались исполнять буллиты?
– Назначил тренер.
– Насколько важным сегодня было для «Ак Барса» одержать победу?
– «Торпедо» показывает хороший хоккей. Быстрый, агрессивный, умный, техничный. Мы немного не вкатились в первый период, начали игру не так, как планировали. Потом переломили ход матча, нашли силы, характер и вырвали победу.
– С «Салаватом» тоже начали матч с 0:2. Одинаковые ситуации?
– Надо это исправлять, отыгрываться с мастеровитыми командами всегда тяжело – затрачиваешь силы, эмоции. Каждый в нашей команде сегодня бился, работал.
– В третьем периоде «Ак Барс» имел подавляющее преимущество. Почему не удалось завершить встречу в основное время?
– Где-то не реализовали свои моменты, вратарь подтащил «Торпедо». Но это хоккей, главное, что мы забрали два очка. Выкладывались в каждом моменте, старались выигрывать все единоборства, нейтральные шайбы, – сказал нападающий «Ак Барса».
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