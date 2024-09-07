Гатиятулин о 3:2 с «Торпедо»: «Было немного сумбура, в первом периоде «Ак Барс» уступал в движении, потом начал переламывать, создавать моменты. В завершении нужно играть хладнокровнее»

Анвар Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Торпедо» (3:2 Б)

– Хороший, интересный матч, было много борьбы и эмоций с обеих сторон, множество атакующих действий. Вторую игру подряд мы даем фору сопернику в две шайбы, приходится отыгрываться.

Но для нас это важный и хороший показатель, что команда реагирует так на счет 0:2. Есть моменты, над которым нужно еще поработать, хотелось, бы, чтобы таких активных отрезков, как в концовке матча, было больше.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые и в Уфе отлично поддерживали команду, и в Нижнем Новгороде. Спасибо им за такую эмоциональную поддержку.

– 0:2 сегодня – это такие же 0:2, что были с «Салаватом Юлаевым», или причины другие?

– Каждый матч разный, сравнивать смысла нет, наверное.

– Какие вещи пришлось изменить, чтобы исправить ситуацию? Или игроки сами все знали?

– Было немного сумбура, в первом периоде мы уступали в движении сопернику. С середины второго уже начали показывать свою игру, переламывать, создавать моменты у ворот. Но в завершении все-таки пока не хватает нам.

– Вы не напоминали команде, что у вас должна быть 200-я победа в КХЛ?

– Нет, я на таком не зацикливаюсь и не обращаю внимание на лишнюю статистику.

– После первого матча вы говорили, что нужно исключить «подарки» сопернику. Сегодня с этой задачей справились?

– Главное – результат, мы одержали победу, и это хорошо. Всегда есть, над чем работать, мы будем продолжать это делать через игры и тренировки.

– Амир Мифтахов провел не самый уверенный матч. Почему вы не стали менять его в серии буллитов?

– Не соглашусь с вами, он сыграл здорово. Очень много ошибок было у нас сегодня перед воротами, Амир их «подчистил». Перед началом сезона мы много говорили, что идем в сезон тандемом и верим в обоих вратарей. Сегодня была запланирована полноценная игра Мифтахова, команда победила, мы довольны.

– В третьем периоде у «Ак Барса» было тотальное преимущество. Почему не удалось одержать победу в основное время?

– Начало сезона, где-то перехлестывают эмоции, когда нужно хладнокровнее играть в завершении.

– С чем связаны перестановки в составе по сравнению в первой игре?

– По вратарям все было запланировано заранее. Никита Дыняк дает много энергии команде, мы знаем его сильные стороны, просто перед началом сезона заболел, и мы не стали форсировать его возвращение.

– То есть вы не планируете изменений в составе на следующий матч?

– Надо пересмотреть эту игру, проанализировать. Потом уже решим.

– Вы обращали внимание команды на бывших игроков «Ак Барса» в составе соперника? Евгений Свечников смог забить, например.

– С Женей мы знакомы давно, еще 10 лет назад вместе работали в молодежной сборной. Он отличный парень, хороший игрок, я рад за него, как и за других ребят. Но теперь он игрок «Торпедо», и внимание мы должны уделять своим хоккеистам, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.