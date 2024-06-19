Сафонов о том, что «Ак Барс» будет играть в быстрый хоккей: «Это здорово. Главное, чтобы он давал результат и мы получали удовольствие»

Илья Сафонов высказался касательно изменений в «Ак Барсе» .

– Илья, в « » в это межсезонье проходят большие перестановки: сменился главный тренер, ушли лидеры прошлых сезонов. Насколько пристально следите за всем этим?

– Мимо меня ничего не проходит. Захожу в интернет, читаю новости, отслеживаю некоторые вещи. У меня родственники очень активно следят за командой, бабушки сильно переживают. Когда с ними общаюсь, они всегда у меня спрашивают: «Что у вас там по составу?»

Согласен, что в это межсезонье в клубе много изменений. Посмотрим, как для нас сложится следующий сезон. У нас собрался хороший тренерский штаб, Марат Фаритович [Валиуллин] здорово выполняет свою работу.

– Что-нибудь знаете об ?

– Пока ничего, но это вопрос времени. Скажу здесь одно: против «Трактора» я не любил играть, какая-то неудобная команда, не моя.

– Слышали, что в следующем сезоне «Ак Барс» собирается играть в быстрый хоккей?

– Это здорово и интересно. Многие команды в играют в подобной манере и это дает им результат. У « » такой стиль, у «Северстали», других команд.

« » играет быстро, они благодаря быстрому хоккею выиграли Кубок Гагарина, поздравляю их. Жаль, что трофей достался не нам, но все еще впереди. Думаю, что быстрый хоккей должен понравиться болельщикам: он более активный и голевой.

– Лично вы готовы много бегать?

– Вот сейчас готовлюсь к этому. Самое главное, чтобы быстрый хоккей давал нам результат и мы получали удовольствие.

Если тренер скажет, что нужно действовать быстро, то, конечно, я буду готов. Кто не хочет получать удовольствие от любимого дела и побеждать? – сказал нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.