Сафонов о том, что «Ак Барс» будет играть в быстрый хоккей: «Это здорово. Главное, чтобы он давал результат и мы получали удовольствие»
Илья Сафонов высказался касательно изменений в «Ак Барсе» .
– Илья, в «Ак Барсе» в это межсезонье проходят большие перестановки: сменился главный тренер, ушли лидеры прошлых сезонов. Насколько пристально следите за всем этим?
– Мимо меня ничего не проходит. Захожу в интернет, читаю новости, отслеживаю некоторые вещи. У меня родственники очень активно следят за командой, бабушки сильно переживают. Когда с ними общаюсь, они всегда у меня спрашивают: «Что у вас там по составу?»
Согласен, что в это межсезонье в клубе много изменений. Посмотрим, как для нас сложится следующий сезон. У нас собрался хороший тренерский штаб, Марат Фаритович [Валиуллин] здорово выполняет свою работу.
– Что-нибудь знаете об Анваре Гатиятулине?
– Пока ничего, но это вопрос времени. Скажу здесь одно: против «Трактора» я не любил играть, какая-то неудобная команда, не моя.
– Слышали, что в следующем сезоне «Ак Барс» собирается играть в быстрый хоккей?
– Это здорово и интересно. Многие команды в КХЛ играют в подобной манере и это дает им результат. У «Торпедо» такой стиль, у «Северстали», других команд.
«Металлург» играет быстро, они благодаря быстрому хоккею выиграли Кубок Гагарина, поздравляю их. Жаль, что трофей достался не нам, но все еще впереди. Думаю, что быстрый хоккей должен понравиться болельщикам: он более активный и голевой.
– Лично вы готовы много бегать?
– Вот сейчас готовлюсь к этому. Самое главное, чтобы быстрый хоккей давал нам результат и мы получали удовольствие.
Если тренер скажет, что нужно действовать быстро, то, конечно, я буду готов. Кто не хочет получать удовольствие от любимого дела и побеждать? – сказал нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.