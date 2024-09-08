Свечников о поражении от «Ак Барса»: «Это не казанцы прибавили по ходу игры, а «Торпедо» убрало ногу с педали газа и снизило агрессивность»
Евгений Свечников оценил поражение «Торпедо» от «Ак Барса» (2:3 Б)
«Хорошо играли полтора периода, а потом дали жизни «Ак Барсу», и они, естественно, воспользовались своими моментами. Это не казанцы прибавили по ходу игры, а мы убрали ногу с педали газа и снизили агрессивность.
На каждый матч настраиваюсь одинаково, никакой дополнительной мотивации сегодня не было. Гол, который я сегодня забил, абсолютно рядовой. Пошли агрессивно в зону и зацепились за защитников, Серега Гончарук подобрал и начал выезжать на ворота, шайба отскочила в центр, и я просто бросил», – сказал нападающий «Торпедо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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