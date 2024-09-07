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  • Ларионов о 2:3: «Оборона «Ак Барса» не самая сильная, медленная, «Торпедо» доминировало в первом периоде за счет быстроты»
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Ларионов о 2:3: «Оборона «Ак Барса» не самая сильная, медленная, «Торпедо» доминировало в первом периоде за счет быстроты»

Игорь Ларионов оценил игру защитников «Ак Барса»

– В третьем периоде «Ак Барс» много находился в зоне «Торпедо» и очень сильно давил...

– Я об этом сказал в начале, не хочу повторяться. Мы им дали глоток воздуха во втором периоде, где-то с восьмой минуты, когда начали переигрывать отрезки, стали дольше задерживаться с шайбой. Это, конечно, наложило отпечаток, стали усталыми.

А когда ты усталый, отключается голова. К сожалению, она сегодня была в неправильном месте. Не хватило именно свежести в тех решениях, которые были необходимы. Только с этим связываем. Давление соперника было, и мы этого ожидали: команда – опытная, поигравшая, опытные хоккеисты.

По броскам мы проиграли, но мы ожидали, что при любой возможности «Ак Барс» бросает в створ ворот – то, что мы и увидели. Насколько броски были опасными, не нам судить, но порой, когда ты начинаешь игру ярко, ты должен так и продолжать.

К сожалению, этого не произошло. Будем двигаться дальше, будем делать выводы, корректировать что-то. В целом в первом периоде был очень интересный, яркий хоккей.

– Почему не удалось изменить ситуацию после того, как дали глоток сопернику во втором периоде?

– Знаете, это как боксер, который провел весь бой в углу ринга, получил массу ударов – вроде, не опасных, но они истощают его силы.

После второго периода не все ребята пришли в себя, усталость выражалась именно в игровых решениях, движении шайбы, быстрых передачах, движении ног. Тем не менее мы имели моменты, которые могли забить. Не повезло.

– «Торпедо» проиграло много борьбы. Противоядие – не ввязываться в нее?

– Мы должны ввязываться в борьбу, это мужская игра. Не надо делать этого только тогда, когда ты двигаешь шайбу. Начались передержки, длинные отрезки, и это повлекло за собой ошибки. Когда ты усталый, ты не можешь держать борьбу.

Это то место, где мы можем посмотреть, проанализировать и сделать важные выводы. Ты не можешь играть уставшим минуту, минуту и 15 секунд, 20 – это тяжело. Организм не успевает восстановиться.

Выходя на лед после пары минут паузы, ты не отдохнувший. Я не говорю, что это физика. Физика, мне так кажется, в полном порядке. Начало сезона – о физике здесь не может быть и речи. Но ментальная часть игры, где нужно сыграть правильно, корректно и рационально – этот элемент немножко, скажем, отсутствовал.

В этом моменте мы получили голы, когда из угла в чужой зоне шел пас, который привел к контратаке и забитому голу. Такие вещи не должны происходить, это все ментальные ошибки.

– Изменения в составе принесли свои плоды?

– По ходу матча всегда понимаешь, кто из игроков начинает уставать. Ищешь резервы. У нас всегда есть 13-й нападающий, который более-менее свежий.

Мы искали резервы, для того чтобы добавить быстроты на флангах, потому что мы понимали, что оборона соперника не самая сильная, скажу честно. Она довольно-таки медленная, и мы в первом периоде практически доминировали, если говорить откровенно. Именно за счет быстроты. Кто-то подустал, и мы начали делать те небольшие перестановки.

Хотели, чтобы наши центральные были все-таки меньше нагружены именно при игре в обороне, были больше направлены на созидание. Для этого нужны быстрые свежие форварды на флангах, – сказал главный тренер «Торпедо».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Торпедо»
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