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  • Жамнов о том, что «Спартак» играл с ЦСКА без 13-го форварда: «Зачем парню сидеть на лавке, если он может получать практику в ВХЛ? Искусственно тут выращивать никто никого не собирается»
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Жамнов о том, что «Спартак» играл с ЦСКА без 13-го форварда: «Зачем парню сидеть на лавке, если он может получать практику в ВХЛ? Искусственно тут выращивать никто никого не собирается»

Алексей Жамнов объяснил, почему у «Спартака» не было 13-го форварда в заявке

Московский клуб обыграл ЦСКА (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ с 12 нападающими в заявке. 

– Почему вы не используете полную заявку нападающих?

– Мы использовали ее в прошлом сезоне и могу сказать так, что игрок сидит на лавке и теряет игровую практику, а ему лучше играть. Искусственно тут выращивать никто никого не собирается. Если человек выигрывает конкуренцию или хотя бы играет на том же уровне, мы его будем ставить.

Нужно, чтобы ребята росли и развивались. Если появятся лимитчики, которые будут достойны играть в основном составе, я только «за» – любой тренер вам это скажет.

Зачем парню сидеть на лавке, если он может получать практику в «Химике»? Только из‑за этого мы не используем полную заявку нападающих. Если кто‑то получил травму, у нас есть хоккеисты, которые способны играть в двух звеньях, – сказал Жамнов

Клубы могут вносить в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ до 23 игроков (21 – в общем порядке, двух молодых игроков до 20 лет – дополнительно). 

Отметим, что 7-й защитник команды – 19-летний Антон Марышев – в этом матче не провел на льду ни одной минуты.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
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Антон Марышев
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