Болельщики «Спартака» вывесили баннер в память об игроках «Локомотива»: «Помним! Скорбим! 7.9.2011»
Болельщики «Спартака» почтили память «Локомотива»
Красно-белые принимают «Сочи» (0:1, третий период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Болельщики «Спартака» во время игры вывесили на трибуне баннер с надписью: «Помним! Скорбим! 7.9.2011».
Напомним, самолет с хоккеистами «Локомотива» потерпел крушение 7 сентября 2011 во время набора высоты. На борту находился основной состав и тренерский штаб ярославцев, а также восемь членов экипажа. 43 человека погибли на месте, форвард Александр Галимов умер от травм в больнице 12 сентября.
Фото: matchtv.ru
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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