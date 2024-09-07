Болельщики «Спартака» вывесили баннер в память об игроках «Локомотива»: «Помним! Скорбим! 7.9.2011»

Болельщики «Спартака» почтили память «Локомотива»

Красно-белые принимают «Сочи» (0:1 , третий период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Болельщики «Спартака » во время игры вывесили на трибуне баннер с надписью: «Помним! Скорбим! 7.9.2011».

Напомним, самолет с хоккеистами «Локомотива» потерпел крушение 7 сентября 2011 во время набора высоты. На борту находился основной состав и тренерский штаб ярославцев, а также восемь членов экипажа. 43 человека погибли на месте, форвард Александр Галимов умер от травм в больнице 12 сентября.

Фото: matchtv.ru

КХЛ и клубы лиги почтили память «Локомотива»