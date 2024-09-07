КХЛ и клубы лиги почтили память «Локомотива».

В соцсетях КХЛ и клубов лиги появились публикации в память о хоккеистах «Локомотива», которые погибли в авиакатастрофе в 2011 году.

Кроме того, все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания. Сегодня сыграют «Лада» – СКА, «Витязь» – «Амур», «Спартак» – «Сочи» и «Торпедо» – «Ак Барс».

Самолет с хоккеистами «Локомотива» потерпел крушение 7 сентября 2011 во время набора высоты. На борту находился основной состав и тренерский штаб ярославцев, а также восемь членов экипажа. 43 человека погибли на месте, форвард Александр Галимов умер от травм в больнице 12 сентября.