КХЛ и клубы лиги почтили память «Локомотива»
КХЛ и клубы лиги почтили память «Локомотива».
В соцсетях КХЛ и клубов лиги появились публикации в память о хоккеистах «Локомотива», которые погибли в авиакатастрофе в 2011 году.
Кроме того, все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания. Сегодня сыграют «Лада» – СКА, «Витязь» – «Амур», «Спартак» – «Сочи» и «Торпедо» – «Ак Барс».
Самолет с хоккеистами «Локомотива» потерпел крушение 7 сентября 2011 во время набора высоты. На борту находился основной состав и тренерский штаб ярославцев, а также восемь членов экипажа. 43 человека погибли на месте, форвард Александр Галимов умер от травм в больнице 12 сентября.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости