7 сентября – День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму
7 сентября – День памяти «Локомотива», перед матчами КХЛ будет минута молчания
В день 13-й годовщины трагедии с самолетом Як-42, в которой погибли игроки и тренеры ярославского «Локомотива», состоятся четыре матча Фонбет Чемпионата КХЛ («Лада» – СКА, «Торпедо» – «Ак Барс», «Витязь» – «Амур», «Спартак» – «Сочи»).
Все команды нанесут черные траурные ленты на форму игроков и костюмы представителей тренерского штаба.
На аренах, где будут проходить матчи, клубы организуют мемориалы памяти для возложения цветов и разместят 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов.
Начало каждой встречи предварит минута молчания и ролик в память о ярославской команде.
Хоккеисты, тренеры и сотрудники «Локомотива», не играющего в этот день, традиционно возложат цветы к мемориалу в Ярославле.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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