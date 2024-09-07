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  • 7 сентября – День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму
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7 сентября – День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму

7 сентября – День памяти «Локомотива», перед матчами КХЛ будет минута молчания

В день 13-й годовщины трагедии с самолетом Як-42, в которой погибли игроки и тренеры ярославского «Локомотива», состоятся четыре матча Фонбет Чемпионата КХЛ («Лада» – СКА, «Торпедо» – «Ак Барс», «Витязь» – «Амур», «Спартак» – «Сочи»). 

Все команды нанесут черные траурные ленты на форму игроков и костюмы представителей тренерского штаба.

На аренах, где будут проходить матчи, клубы организуют мемориалы памяти для возложения цветов и разместят 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов.

Начало каждой встречи предварит минута молчания и ролик в память о ярославской команде.

Хоккеисты, тренеры и сотрудники «Локомотива», не играющего в этот день, традиционно возложат цветы к мемориалу в Ярославле.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАк Барс
logoЛокомотив
logoЛада
logoСКА
logoВитязь
logoАмур
logoСпартак
logoТорпедо
происшествия
logoКХЛ
logoСочи
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