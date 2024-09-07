Зарплата Тихомирова в «Динамо» Минск – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Андрей Тихомиров будет зарабатывать 15 миллионов рублей в год в минском «Динамо»

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее минский клуб подписал контракт с 29-летним вратарем на один сезон.

Прошлый регулярный чемпионат Тихомиров провел в «Нефтехимике ». На его счету 14 матчей, 91,8% сэйвов при коэффициенте надежности 2,50.

Всего в Фонбет Чемпионате КХЛ голкипер сыграл 163 матча, сделал 11 шатаутов при 91,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,58.