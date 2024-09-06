Тихомиров подписал контракт с «Динамо» Минск на год
Андрей Тихомиров подписал контракт с «Динамо» Минск.
Соглашение с 29-летним вратарем рассчитано на один сезон.
Прошлый регулярный чемпионат россиянин провел в «Нефтехимике». На его счету 14 матчей, 91,8% сэйвов при коэффициенте надежности 2,50.
Всего в Фонбет Чемпионате КХЛ Тихомиров сыграл 163 матча, сделал 11 шатаутов при 91,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,58.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
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