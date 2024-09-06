Тихомиров подписал контракт с «Динамо» Минск на год

Андрей Тихомиров подписал контракт с «Динамо» Минск.

Соглашение с 29-летним вратарем рассчитано на один сезон.

Прошлый регулярный чемпионат россиянин провел в «Нефтехимике ». На его счету 14 матчей, 91,8% сэйвов при коэффициенте надежности 2,50.

Всего в Фонбет Чемпионате КХЛ Тихомиров сыграл 163 матча, сделал 11 шатаутов при 91,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,58.