Ротенберг почтил память «Локомотива»: «Не имеем права забывать свою историю, какой бы тяжелой она ни была. Наш долг – помнить всех ребят из той команды»

Роман Ротенберг почтил память «Локомотива»

«7 сентября – трагический день для всей хоккейной семьи.

Каждый раз, когда мы впервые в сезоне приезжаем в Ярославль, обязательно отдаем дань уважения и памяти игрокам и тренерам погибшего Локомотива.

Не имеем права забывать свою историю, какой бы тяжелой она ни была. Эмоционально это очень непросто, но очень важно. Наш долг – помнить всех ребят из той команды. От заслуженных и любимых всеми игроков, таких как Иван Ткаченко, Руслан Салей, Павол Демитра, до совсем молодых парней, чемпионов мира среди молодежи-2011 Юрия Урычева и Даниила Собченко. Помним каждого и скорбим об этой страшной потере.

Покойтесь с миром...» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.