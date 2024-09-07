Ротенберг почтил память «Локомотива»: «Не имеем права забывать свою историю, какой бы тяжелой она ни была. Наш долг – помнить всех ребят из той команды»
Роман Ротенберг почтил память «Локомотива»
«7 сентября – трагический день для всей хоккейной семьи.
Каждый раз, когда мы впервые в сезоне приезжаем в Ярославль, обязательно отдаем дань уважения и памяти игрокам и тренерам погибшего Локомотива.
Не имеем права забывать свою историю, какой бы тяжелой она ни была. Эмоционально это очень непросто, но очень важно. Наш долг – помнить всех ребят из той команды. От заслуженных и любимых всеми игроков, таких как Иван Ткаченко, Руслан Салей, Павол Демитра, до совсем молодых парней, чемпионов мира среди молодежи-2011 Юрия Урычева и Даниила Собченко. Помним каждого и скорбим об этой страшной потере.
Покойтесь с миром...» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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