Овечкин дал совет Мичкову: «Главное – избегать травм, не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед. Матвей очень талантлив, надеюсь, его развитие пойдет хорошо»

Александр Овечкин дал совет Матвею Мичкову.

19-летний нападающий «Филадельфии » проведет первый для себя сезон в НХЛ.

«Главное – избегать травм и играть в свой хоккей. Не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед.

Знаю, что Матвей очень талантлив, много забивал в КХЛ для своего возраста. Пусть у него всегда будет уверенность в себе.

«Филадельфия» будет его поддерживать, и я надеюсь, что развитие Мичкова пойдет хорошо», – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин .