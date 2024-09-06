Овечкин дал совет Мичкову: «Главное – избегать травм, не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед. Матвей очень талантлив, надеюсь, его развитие пойдет хорошо»
Александр Овечкин дал совет Матвею Мичкову.
19-летний нападающий «Филадельфии» проведет первый для себя сезон в НХЛ.
«Главное – избегать травм и играть в свой хоккей. Не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед.
Знаю, что Матвей очень талантлив, много забивал в КХЛ для своего возраста. Пусть у него всегда будет уверенность в себе.
«Филадельфия» будет его поддерживать, и я надеюсь, что развитие Мичкова пойдет хорошо», – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG.org
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