  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Набоков о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Меня пригласил Сергачев, дважды смотрел он это или фэйк. Приятный нежданчик. Жаль, у Овечкина не получилось мне бросить»
0

Набоков о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Меня пригласил Сергачев, дважды смотрел он это или фэйк. Приятный нежданчик. Жаль, у Овечкина не получилось мне бросить»

Илья Набоков рассказал о своем участии в Матче звезд КХЛ и НХЛ

В июле команды провели благотворительный матч, который завершился вничью – 8:8.

– Кто вас пригласил на Матч года?

– Меня позвал Миша Сергачев. Не думал, что он мне может написать, дважды пересмотрел, точно ли это он или фэйк. Был приятный нежданчик. Сначала я думал, что не получится приехать, но в итоге получилось. Я тогда спросил у Миши: «Предложение еще в силе?». Он мне ответил: «Да, конечно, приезжай». 

– Каково было выходить на лед против Овечкина, Малкина, Панарина?

– Очень приятно. Даже не передать словами эмоции. Смотрел на этих хоккеистов по телевизору, а тут выходил на один лед.

– Что скажете про их броски?

– Про бросок Овечкина и говорить ничего не надо. Там все все знают. К сожалению, у него не получилось мне бросить, я очень ждал этого.

– Удалось с Бобровским познакомиться?

– Да, я поздравил его с Кубком Стэнли, а он меня с Кубком Гагарина. Я даже не ожидал, что он меня знает. Был в шоке. Мы немного пообщались, но совсем чуть-чуть, – сказал вратарь «Металлурга». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМеталлург Мг
logoВашингтон
logoФлорида
logoСергей Бобровский
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoКХЛ
товарищеские матчи
logoМихаил Сергачев
logoИлья Набоков
logoЮта
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобровский – лучший хоккеист России в прошлом сезоне по версии журналистов, Кучеров – 2-й, Панарин – 3-й, Овечкин – 15-й («СЭ»)
188 августа, 08:26
Набоков после матча звезд: «Познать НХЛ полностью не получилось, ребята играли вполсилы. Хочется быть таким же профессионалом, как Бобровский. Он знает, как побеждать»
20 июля, 16:51
Звезды КХЛ и НХЛ сыграли вничью – 8:8. Овечкин, Малкин, Панарин забили
29220 июля, 14:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Жамнов о том, что «Спартак» играл с ЦСКА без 13-го форварда: «Зачем парню сидеть на лавке, если он может получать практику в ВХЛ? Искусственно тут выращивать никто никого не собирается»
242 минуты назад
Собирайте команду в фэнтези FONBET Чемпионат КХЛ – призы каждый месяц
сегодня, 05:00Фэнтези
КХЛ. «Авангард» против «Нефтехимика», «Автомобилист» примет «Сибирь», «Динамо» сыграет с «Северсталью»
4сегодня, 04:34
«Адмирал» подарил Губерниеву свитер клуба: «Второй мощный трансфер за день. Дмитрий, добро пожаловать на борт!»
4сегодня, 04:22Фото
Плющев о тренере «Трактора» Гру: «Чем-то он напомнил Камалу Харрис, отвечающую на все вопросы с улыбкой и без какого-либо смысла. Похоже, так и не понял, куда попал»
12сегодня, 03:50
Никитин о 3:0 с «Ладой»: «Локомотив» провел хорошую игру. То, что играли два дня назад, дало определенное преимущество – мы были в тонусе» 
1сегодня, 02:58
Роман Ротенберг: «Задача каждого тренера – общаться с журналистами. Так болельщики чаще будут ходить на трибуны. На закрытые команды они не ходят»
14вчера, 20:49
Никишин о Ротенберге: «Всегда импровизация. Команда настроена – промолчит. Невеселое настроение – взбодрит. Используется специфическая лексика»
16вчера, 20:39
Воробьев о поражении от «Спартака»: «Курьезный гол решил исход – нужно учиться тащить такие матчи. У ЦСКА виден рисунок, тактика перестроена, но нужен результат»
16вчера, 20:19
Роман Ротенберг: «Кузнецову непросто – в НХЛ другое судейство. Он не понимает какие-то моменты, но поймет. Нужно явное преимущество – будем к нему стремиться»
45вчера, 19:46
Ко всем новостям
Последние новости
Хохряков после 5:3 с «Ак Барсом»: «Зеленое дерби» – лучшее в КХЛ! Крутая атмосфера, соскучился по этим эмоциям. Настрой был супер»
12 минут назад
Барабанов о впечатлениях от игры в КХЛ после НХЛ: «Скорости все равно достаточно высокие. Отличия какие-то есть, но не такие значительные»
27 минут назад
Генменеджер «Ак Барса» о критике: «Многие игроки говорят, что они прессу не читают и за своей статистикой не следят. Я этому не верю. И они, и мы все читаем, это даже полезно»
сегодня, 04:58
Никишин о жизни в Петербурге: «Было тяжеловато: привык к Москве, а тут все поспокойнее – и пасмурно. Сейчас проникся: красиво, инфраструктура удобная, все в пешей доступности!»
1сегодня, 04:46
«Нью-Джерси» пригласил на просмотр вратаря Хатчинсона и защитника Зборжила
сегодня, 03:34
Вратарь «Анахайма» Суханек перенес операцию после разрыва крестов и выбыл на 6-8 месяцев. Клуб подписал Данска
сегодня, 03:22
3-й номер драфта НХЛ-2024 Сеннеке выбыл на 6-8 недель из-за перелома стопы на тренировке. Он пропустит тренировочный лагерь «Анахайма»
сегодня, 03:10
Квартальнов о 3:0 с «Амуром»: «Здорово, что Минск сыграл на ноль. Такое даже на предсезонке не получалось» 
сегодня, 02:46
Браташ о 0:3 от «Локомотива»:  «Лада» пыталась создавать моменты. Соперник не позволял делать большее» 
сегодня, 02:34
Мартемьянов о 0:3: «Сложилось впечатление, что «Амур» вышел в белых перчатках. Поиграть в хоккейчик. А парни из Минска вышли пахать и победили»
1сегодня, 01:58