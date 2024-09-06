Набоков о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Меня пригласил Сергачев, дважды смотрел он это или фэйк. Приятный нежданчик. Жаль, у Овечкина не получилось мне бросить»

Илья Набоков рассказал о своем участии в Матче звезд КХЛ и НХЛ

В июле команды провели благотворительный матч, который завершился вничью – 8:8.

– Кто вас пригласил на Матч года?

– Меня позвал Миша Сергачев. Не думал, что он мне может написать, дважды пересмотрел, точно ли это он или фэйк. Был приятный нежданчик. Сначала я думал, что не получится приехать, но в итоге получилось. Я тогда спросил у Миши: «Предложение еще в силе?». Он мне ответил: «Да, конечно, приезжай».

– Каково было выходить на лед против Овечкина, Малкина, Панарина?

– Очень приятно. Даже не передать словами эмоции. Смотрел на этих хоккеистов по телевизору, а тут выходил на один лед.

– Что скажете про их броски?

– Про бросок Овечкина и говорить ничего не надо. Там все все знают. К сожалению, у него не получилось мне бросить, я очень ждал этого.

– Удалось с Бобровским познакомиться?

– Да, я поздравил его с Кубком Стэнли, а он меня с Кубком Гагарина. Я даже не ожидал, что он меня знает. Был в шоке. Мы немного пообщались, но совсем чуть-чуть, – сказал вратарь «Металлурга».