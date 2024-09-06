Овечкин вернулся в «Вашингтон» и провел первую тренировку

Александр Овечкин провел тренировку с игроками «Вашингтона»

Хоккеисты команды проводят неформальные тренировки перед началом лагеря. Овечкин ранее прилетел в США из России и вернулся в расположение «Вашингтона ».

В прошлом сезоне Александр провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 65 (31+34) очков. В 4 играх плей-офф форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями.