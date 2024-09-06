«Адмирал» подарил Губерниеву свитер клуба: «Второй мощный трансфер за день. Дмитрий, добро пожаловать на борт!»

«Адмирал» подарил Дмитрию Губерниеву свитер клуба

«🙌 Второй мощный трансфер за день. Дмитрий, добро пожаловать на борт!» – говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Ранее свитер был вручен олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Никите Нагорному: «Никита, ждем на льду или добро пожаловать на борт!»

Фото: t.me/hcadmiralru/13431

Степанова, Дегтярев и Нагорный выступят на сeccии ВЭФ «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ». Модератор – Губерниев