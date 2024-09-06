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«Адмирал» подарил Губерниеву свитер клуба: «Второй мощный трансфер за день. Дмитрий, добро пожаловать на борт!»

«Адмирал» подарил Дмитрию Губерниеву свитер клуба

«🙌 Второй мощный трансфер за день. Дмитрий, добро пожаловать на борт!» – говорится в сообщении клуба в телеграм-канале. 

Ранее свитер был вручен олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Никите Нагорному: «Никита, ждем на льду или добро пожаловать на борт!»

Фото: t.me/hcadmiralru/13431

Степанова, Дегтярев и Нагорный выступят на сeccии ВЭФ «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ». Модератор – Губерниев

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
светская хроника
logoДмитрий Губерниев
logoКХЛ
игровая форма
logoАдмирал
logoНикита Нагорный
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