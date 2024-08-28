Губерниев о латинице в КХЛ: «Мы должны определиться, конкурируем ли с НХЛ или нет. Если не претендуем – добро пожаловать в кириллицу»

Дмитрий Губерниев призвал КХЛ не отказываться от написания фамилий латиницей

Olimpbet ВХЛ ранее сообщила , что отказалась от использования латиницы на форме. Фамилии хоккеистов на игровой форме команд хоккейных клубов будут наноситься на кириллице.

«Если мы претендуем быть международной лигой, фамилии игроков должны быть написаны на английском языке. Если не претендуем – добро пожаловать в кириллицу.

Мы должны определиться, конкурируем ли с НХЛ или нет. Если решили сосредоточиться на внутренних делах, можно писать кириллицей.

Я за то, чтобы мы все-таки конкурировали с НХЛ . Люди в Китае не обязаны знать русский язык, а английский – язык международного общения, хотим мы того или нет.

История со сменой написания фамилий странная», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Ротенберг о латинице в КХЛ: «В Индии и Китае не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Наша задача, чтобы его весь мир видел в лиге. В этом же смысл»