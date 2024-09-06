Вратарь «Анахайма» Суханек перенес операцию после разрыва крестов и выбыл на 6-8 месяцев. Клуб подписал Данска

Вратарь системы «Анахайма» Томаш Суханек перенес операцию после разрыва крестов

21-летний чешский голкипер выбыл на 6-8 месяцев после успешной операции по восстановлению разрыва крестообразной связки.

В прошлом сезоне Суханек дебютировал в АХЛ – 29 матчей и 14 побед при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,92.

«Дакс» объявили о подписании двустороннего контракта с вратарем Оскаром Данском на год (зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, гарантированный минимум за сезон – 200 тысяч).

Швед, ранее выступавший за «Спартак» и в системе «Вегаса», отыграл последние 2 сезона в фарм-клубе «Калгари» в АХЛ – «Рэнглерс».