Вратарь «Анахайма» Суханек перенес операцию после разрыва крестов и выбыл на 6-8 месяцев. Клуб подписал Данска
Вратарь системы «Анахайма» Томаш Суханек перенес операцию после разрыва крестов
21-летний чешский голкипер выбыл на 6-8 месяцев после успешной операции по восстановлению разрыва крестообразной связки.
В прошлом сезоне Суханек дебютировал в АХЛ – 29 матчей и 14 побед при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,92.
«Дакс» объявили о подписании двустороннего контракта с вратарем Оскаром Данском на год (зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, гарантированный минимум за сезон – 200 тысяч).
Швед, ранее выступавший за «Спартак» и в системе «Вегаса», отыграл последние 2 сезона в фарм-клубе «Калгари» в АХЛ – «Рэнглерс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Анахайма»
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